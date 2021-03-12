Партия истребителей МиГ-35С поступила в ВКС России

Партия многоцелевых истребителей МиГ-35С поступила на вооружение Воздушно-космических сил России.

Как сообщает издание "Военное обозрение", самолёты были переданы в войска в рамках государственного оборонного заказа. Точное число переданных истребителей неизвестно, однако отмечается, что заказ был выполнен досрочно.

Истребитель МиГ-35С поколения 4++ был разработан на базе самолётов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Машина предназначена для поражения воздушных и наземных целей в любое время суток и в любых метеоусловиях.