Партия многоцелевых истребителей МиГ-35С поступила на вооружение Воздушно-космических сил России.
Как сообщает издание "Военное обозрение", самолёты были переданы в войска в рамках государственного оборонного заказа. Точное число переданных истребителей неизвестно, однако отмечается, что заказ был выполнен досрочно.
Истребитель МиГ-35С поколения 4++ был разработан на базе самолётов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Машина предназначена для поражения воздушных и наземных целей в любое время суток и в любых метеоусловиях.
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