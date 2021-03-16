Весной ГИБДД проведут масштабные рейды во всех российских регионах. Основные мероприятия будут направлены на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Кроме того, инспекторы будут выявлять должников по кредитам, алиментам и услугам ЖКХ. Отдельной проверке будут подвергнуты и таксисты. Помимо этого, полицейские будут заниматься выявлением водителей, управляющих транспортными средствами без водительского удостоверения и других необходимых документов. Проверки ожидают и водителей, в автомобилях которых установлено газобаллонное оборудование: их проверят на предмет легальности установки аппаратуры.
Отмечается, что в рейдах, помимо инспекторов ГИБДД, примут участие сотрудники ФССП, антинаркотических подразделений, возможно привлечение бойцов ОМОНа.
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