Масштабные рейды ГИБДД пройдут во всех регионах России

Весной ГИБДД проведут масштабные рейды во всех российских регионах. Основные мероприятия будут направлены на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Кроме того, инспекторы будут выявлять должников по кредитам, алиментам и услугам ЖКХ. Отдельной проверке будут подвергнуты и таксисты. Помимо этого, полицейские будут заниматься выявлением водителей, управляющих транспортными средствами без водительского удостоверения и других необходимых документов. Проверки ожидают и водителей, в автомобилях которых установлено газобаллонное оборудование: их проверят на предмет легальности установки аппаратуры.

Отмечается, что в рейдах, помимо инспекторов ГИБДД, примут участие сотрудники ФССП, антинаркотических подразделений, возможно привлечение бойцов ОМОНа.