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В НАТО рассказали о самых нелояльных членах

Силовые структуры » Министерство обороны

На пресс-конференции в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил результаты опроса, согласно которому большинство граждан в государствах-членах поддерживают членство в НАТО — 62 %, что на два процента меньше, чем в 2019 году.

Самая низкая поддержка была зафиксирована в Черногории — 50 %,  около 30 % граждан проголосовали бы за выход из организации.

Задавался вопрос: "Если бы вы могли проголосовать за или против членства вашей страны в НАТО, как бы вы проголосовали?".

30 процентов черногорских граждан ответили, что проголосовали бы за выход из НАТО, 50 % за то, чтобы остаться в Североатлантическом союзе, а 20 % из них не определились.

Информация опубликованном на официальном сайте НАТО.

Во Франции поддержка НАТО составляет 50%, а в Словакии — 51 %. Столтенберг также сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, государства-члены НАТО продолжают увеличивать оборонные бюджеты, и что поддержка организации гражданами остается высокой.

Столтенберг уточнил, что в прошлом году государства-члены увеличили расходы на оборону на 2,7 % по сравнению с предыдущим 2019 годом, то есть, выделили 1,028 млрд долларов на оборону, что на 27 млрд больше, чем год раньше.

Наибольшая часть этой суммы приходится на Соединенные Штаты, которые  выделили 717 млрд долларов, в то время как остальные 28 членов выделили 311 млрд евро.

Генсек НАТО отметил, что самой большой проблемой для организации в 2020 году было избежать того, чтобы кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности.

Что касается численности военнослужащих,  то, согласно этому отчёту, в Черногории под ружьём находится 1900 солдат, а в Люксембурге меньше всего — 900. Исландия, хотя и является членом Альянса, не имеет армии.

Самой многочисленной армией являются американская - 1 386 000  военнослужащих, в то время как из стран Европы лидируют: Хорватия с 15 200 военнослужащих,  Словения - 7 тысяч,  Албания — 6700, в то время как армия Северной Македонии насчитывает 6100 военнослужащих.

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Автор: Игорь Кулагин
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