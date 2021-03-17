Снизится ли число "уклонистов" после роста штрафов? Мнение эксперта

Число уклонистов от службы в армии в стране ежегодно снижается. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил офицер запаса, государственный советник Российской Федерации Андрей Головатюк.

"На это влияет и снижение срока службы и улучшение условий для срочников. Сейчас проще отслужить, чем всю жизнь ходить с клеймом и не иметь возможности, например, занимать государственные должности", — пояснил Головатюк.

При этом увеличение штрафа за наказание от уклонения от службы не помешает, считает он.

"Те штрафы, которые есть сегодня, они ничтожны. И если наказание будет финансово увеличено, оно сыграет свою роль — нарушений станет ещё меньше", — сказал советник.

В ближайшее время штрафы для тех, кто уклоняется от службы в армии могут существенно вырасти. Законопроект о многократном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учёта принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Для тех, кто не проходит медкомиссию по постановке на воинский учёт, готовы ввести штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Сейчас за такое нарушение "отказник" платит от 100 до 500 рублей.

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и за порчу повестки или военного билета денежное наказание также будет увеличено.