В полиции Екатеринбурга зафиксирован рекордный за последние годы кадровый дефицит.
Как сообщает издание e1. ru, городская полиция недоукомплектована на 14%. Такие данные были озвучены в начале текущего месяца на заседании городской думы.
Отмечается, что кадровый дефицит в различных подразделениях полиции ощущается по-разному. Так, наибольший "кадровый голод" испытывает патрульно-постовая служба полиции, в ней не хватает 30% от номинального состава. Серьёзный кризис настиг и службу участковых уполномоченных, там не достаёт 17% кадров. Известно и о нехватке людей в подразделениях уголовного розыска.
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