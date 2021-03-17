Рекордный дефицит кадров зафиксирован в полиции Екатеринбурга

В полиции Екатеринбурга зафиксирован рекордный за последние годы кадровый дефицит.

Как сообщает издание e1. ru, городская полиция недоукомплектована на 14%. Такие данные были озвучены в начале текущего месяца на заседании городской думы.

Отмечается, что кадровый дефицит в различных подразделениях полиции ощущается по-разному. Так, наибольший "кадровый голод" испытывает патрульно-постовая служба полиции, в ней не хватает 30% от номинального состава. Серьёзный кризис настиг и службу участковых уполномоченных, там не достаёт 17% кадров. Известно и о нехватке людей в подразделениях уголовного розыска.