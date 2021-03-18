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Заслуженный пилот России оценил последствия слияния МиГ и "Сухого"

Силовые структуры » Министерство обороны

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал о возможных негативных последствиях слияния МиГ и "Сухого".

Заслуженный пилот России оценил последствия слияния МиГ и "Сухого"

Сытник рассказал "Общественной службе новостей", что объединение авиаконструкторских бюро приведёт отрасль к стагнации, поскольку среди КБ будет отсутствовать конкуренция. Кроме того, лётчик считает, что за этим последует потеря преимущества в гонке вооружений.

Известно, что объединить компании планируют в ближайшее время. На их базе образуется единое юридическое лицо — Корпоративный центр самолётостроения, который будет находиться на Ходынском поле в столице.

"Хотели как лучше, а получится как всегда. Всё исполнение будет выглядеть отвратительно. Это разрушит полностью конструкторские бюро "Туполева", "Ильюшина", МиГа, "Сухого". Вертолётные дела уже порушили, когда объединяли. На протяжении последних 25 лет никто ничего нового сделать не может. Потеряна изюминка конструкторского бюро, когда они между собой конкурировали. Без конкуренции нельзя создать хорошие продукты. Почему наша страна сделала самолёты, которые лучше американских аналогов? Почему сейчас идёт полемика, какой самолёт лучше — Су-57 или F-35? Не то, что плохо мы сделали, а "какой лучше?". Это говорит о том, что моя страна, мои инженеры, мои конструкторы, клёпальщики и сварщики — создали самолёт-конкурент. Это говорит о потенциале нашей страны. Но когда всё объединится под руководством Слюсаря (гендиректор ОАК. — прим. ред.), который менеджер "Ласкового мая", — дела полетят под откос. Что этот человек делает в авиации? Это как журналист Рогозин, который руководит направлением космоса. Рогозин и Слюсарь — что они понимают в отрасли, которой руководят?" — рассказал ОСН Юрий Сытник.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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