Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин увеличит количество личных приёмов граждан.
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделали в пресс-службе СК по итогам личного приема граждан руководителем ведомства.
"В связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием председателя СК, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Следственного комитета.
Председатель СК отметил, что граждане должны получать незамедлительную и чёткую реакцию на обращения вне зависимости от того, в какой форме они поступают.
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