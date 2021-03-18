Председатель СК Александр Бастрыкин увеличит количество приёмов граждан

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин увеличит количество личных приёмов граждан.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделали в пресс-службе СК по итогам личного приема граждан руководителем ведомства.

"В связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием председателя СК, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Следственного комитета.

Председатель СК отметил, что граждане должны получать незамедлительную и чёткую реакцию на обращения вне зависимости от того, в какой форме они поступают.