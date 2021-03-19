Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали совместные военные учения Белоруссии и России. Манёвры продлятся до 20 марта.

Совместные учения России и Белоруссии

Как сообщает издание riafan. ru, военнослужащие на полигоне Мулино отрабатывают оборонительные и наступательные действия с применением военной техники.

В манёврах задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы, гранатомётные и огнемётные расчёты.

В рамках учений состоялись учебные стрельбы из танков, зенитных самоходных установок и реактивных систем залпового огня. В тренировке приняли участие около 300 военнослужащих, 50 единиц военной и специальной техники.