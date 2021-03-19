Более 40 иностранных БПЛА и самолётов провели разведку у границ России

В течение недели более 40 иностранных самолётов и беспилотников провели разведку у границ России. Соответствующие данные были опубликованы в газете "Красная звезда".

Известно, что воздушную разведку у российских границ осуществили 27 иностранных самолётов и 14 беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных станций, воздушное пространство Российской Федерации нарушено не было.

Известно, что лётчики ВКС России выполнили 228 лётных смен на 77 аэродромах в рамках боевой подготовки.