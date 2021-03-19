Издание The Times обвинило Россию в создании помех британским военным самолётам.
Как сообщает lenta. ru, самолёты ВВС Великобритании стали сталкиваться с заглушкой сигналов GPS во время вылетов с военной базы на Кипре. Об этом сообщили The Times со ссылкой на источник в военной разведке.
Собеседник рассказал журналистам, что "враждебное государство" глушит сигналы GPS транспортных самолетов A400M, покидающих авиабазу Акротири с военнослужащими на борту.
The Times обвинили в создании таких помех Россию. Авторы материала утверждают, что вблизи военной базы у Великобритании лишь два враждебных государства — Россия и Сирия. При этом, техническая возможность создать помехи подобного рода есть только у России.
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