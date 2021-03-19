На вооружении Азербайджана появились необычные ЗРК С-300

На кадры видеозаписи с учений Азербайджана и Турции попали необычные комплексы С-300.

Как сообщает издание avia. pro, наличие у азербайджанской стороны необычных комплексов могло стать причиной того, что ни одна атака Армении во время карабахского конфликта на районы сосредоточения ПВО Азербайджана не была успешной.

Специалисты отметили, что запечатлённые на кадрах пусковые установки имеют весьма необычную форму, не подходящую по описанию ни под один комплекс семейства С-300.

Позже выяснилось, что необычные ЗРК являются не более, чем имитацией С-300. Именно поэтому атаки армянской стороны не увенчались успехом, так как наносились исключительно по районам размещения муляжей.