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Турецкий БТР был уничтожен ракетой рядом с российской базой в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

У российской военной базы в Сирии ракетным ударом был уничтожен турецкий бронетранспортёр.

Как сообщает издание actualnews. org, инцидент произошёл неподалёку от российской военной базы в городе Айн Исса. Рядом с военным объектом без предупреждения и объявления цели появился турецкий БТР. Уже спустя несколько минут бронетранспортёр был уничтожен ракетным ударом.

По некоторым данным, удар по турецкой бронетехнике мог быть нанесён курдскими формированиями.

Отмечается, что турецкая сторона регулярно нарушает договорённости. Россия недовольна присутствием турецких военнослужащих у своих военных объектов.

 

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Автор: Максим Щегольков
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