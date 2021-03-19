Военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма.
Как сообщает издание dni24. com, к манёврам будут привлечены около 11 тысяч иностранных военных. Отмечается, что к учениям будут привлечены военнослужащие Великобритании, Румынии, Польши и США.
Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов отметил, что активность военного блока в регионе резко возросла после возвращения Крыма в состав России. У российских границ регулярно появляются американские корабли, самолёты-разведчики и беспилотники.
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