Украина и НАТО проведут восемь совместных учений у берегов Крыма

Военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма.

Как сообщает издание dni24. com, к манёврам будут привлечены около 11 тысяч иностранных военных. Отмечается, что к учениям будут привлечены военнослужащие Великобритании, Румынии, Польши и США.

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов отметил, что активность военного блока в регионе резко возросла после возвращения Крыма в состав России. У российских границ регулярно появляются американские корабли, самолёты-разведчики и беспилотники.