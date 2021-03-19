Комплексы С-500 могут появиться в Крыму

Подразделения противовоздушной обороны в Крыму могут быть усилены зенитно-ракетными комплексами С-500 и С-350. Соответствующее заявление в интервью газете "Красная Звезда" сделал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках ее дооснащения", — цитирует издание Дворникова.