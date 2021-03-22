Военнослужащие Воздушно-десантных войск провели в Крыму масштабные учения.
Известно, что манёвры проходили в течение нескольких дней на мысе Опук.
"Белоснежные купола парашютов развернулись в небе над мысом Опук. Из военно-транспортных самолетов Ил-76 — один за другим десантируются 350 парашютистов", — сообщает корреспондент издания "Вести Крым".
Известно, что в учениях приняли участие более двух тысяч десантников, в манёврах было задействовано 500 единиц боевой и спецтехники.
Отмечается, что военнослужащим в ходе учений удалось выполнить поставленные задачи.
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