Масштабные учения Воздушно-десантных войск прошли в Крыму

Военнослужащие Воздушно-десантных войск провели в Крыму масштабные учения.

Известно, что манёвры проходили в течение нескольких дней на мысе Опук.

"Белоснежные купола парашютов развернулись в небе над мысом Опук. Из военно-транспортных самолетов Ил-76 — один за другим десантируются 350 парашютистов", — сообщает корреспондент издания "Вести Крым".

Известно, что в учениях приняли участие более двух тысяч десантников, в манёврах было задействовано 500 единиц боевой и спецтехники.

Отмечается, что военнослужащим в ходе учений удалось выполнить поставленные задачи.