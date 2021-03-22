Военнослужащие США и Канады проводят совместные учения по противоракетной обороне в Арктике.
Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, манёвры планируется провести до 26 марта.
"Служащие 148-го истребительного авиакрыла ВВС Национальной гвардии Миннесоты официально направлены для участия в манёврах "Объединённое жало" (Amalgam Dart). Учения по противовоздушной обороне в Арктике под руководством NORAD стартуют сегодня и продолжатся до 26 марта", — цитирует RT сообщение ведомства.
В качестве цели учений заявлено повышение боеготовности и демонстрация "возможностей по обороне северных подступов к территории" США и Канады.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.