США и Канада проводят совместные учения в Арктике

Военнослужащие США и Канады проводят совместные учения по противоракетной обороне в Арктике.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, манёвры планируется провести до 26 марта.

"Служащие 148-го истребительного авиакрыла ВВС Национальной гвардии Миннесоты официально направлены для участия в манёврах "Объединённое жало" (Amalgam Dart). Учения по противовоздушной обороне в Арктике под руководством NORAD стартуют сегодня и продолжатся до 26 марта", — цитирует RT сообщение ведомства.

В качестве цели учений заявлено повышение боеготовности и демонстрация "возможностей по обороне северных подступов к территории" США и Канады.