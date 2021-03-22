Военнослужащие ВСУ в Донбассе отказываются выполнять приказы командиров и обстреливать населённые пункты самопровозглашённой Луганской Народной республики.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, от обстрелов республики отказываются в подразделениях оперативно-тактической группировки "Север". Бойцы этих подразделений опасаются ответного огня со стороны ополченцев.
Кроме того, солдаты 80-й бригады в городе Счастье отказались оборудовать позиции, опасаясь заранее расставленных мин.
Ранее представители ЛНР отмечали отсутствие обстрелов со стороны ВСУ с 18 марта.
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