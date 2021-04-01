У границ России выявлено пятьдесят "летучих" разведчиков

В течение недели Россия выявила 50 летательных аппаратов "из зарубежья", проводящих разведку по протяжению российских границ.

По данным "Красной звезды", при этом не было нарушено непосредственно воздушное пространство нашей страны. Но все эти полеты контролировались российскими радиолокационными системами.

В последнее время неоднократно сообщалось о том, что НАТО активно скапливает свои войска к российской границе, якобы для возможного пресечения "агрессии России".