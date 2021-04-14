Британские войска оставят Афганистан, пишет Times

Практически весь британский контингент войск будет выведен с территории Афганистана.
Об этом пишет Times. Сейчас на афганской территории 750 британцев, которым придется трудно без уходящих из восточной страны американских войск, потому что они полагаются на базы и инфраструктуру США.
Что касается академии в Кабуле, где британские военные тренируют афганских, то контроль над ней может быть передан "на прощание" афганскому же правительству.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки информации СМИ, утверждающих, что это произойдет до 11 сентября.
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