Войска США оставят Афганистан, невзирая на опасения помощников Байдена

К 11 сентября американские войска оставят территорию Афганистана, несмотря на то, что несколько помощников президента Байдена предупреждали о возможных угрозах.

В частности, они говорили, что это может быт удар по контрмиссии США, выражали обеспокоенность дипломатии США в стране. Ни одно из этих опасений не осталось без внимания, консультации длились зачастую по несколько месяцев. Выдвигались соображения, что уход войск приведет к краху правительства в Кабуле.

Однако Байден с раздражением реагировал на идеи оставить войска в Афганистане еще на несколько месяцев. Он напоминал, что обещание скорого вывода было частью его предвыборной программы.

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