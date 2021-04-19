В Сирии прошла гуманитарная акция в поддержку этнических курдов

Гуманитарную акцию по поставке наборов продовольствия в ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии провел российский Центр по примирению враждующих сторон.

В этих местах проживают этнические курды. Было выдано более тысячи наборов с надписью "Россия с вами". В наборы входят рис, молоко, мука, чай и сгущенка.

"Нас встречали с большим радушием… Мы убедились, что действительно эта продовольственная помощь необходима и обстановка гуманитарная сложнее той, которую мы себе сами представляем", — цитирует ТАСС начальника группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрия Бредучева.

Питание получили как жители сел, так и проживающие между населенных пунктов местные пастухи. А во время карабахского конфликта российские миротворцы обеспечивали мирных граждан водой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.