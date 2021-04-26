Президент подписал указ о призыве запасников на военные сборы

На официальном интернет-портале правовой информации появился указ президента России Владимира Путина о призыве пребывающих в запасе на военные сборы. Правительству и региональным властям поручено выполнить мероприятия по призыву граждан РФ. Указ вступает в силу с 26 апреля.

Кто поедет на сборы

Указ президента не имеет никакого отношения к политической обстановке — сборы запасников проводятся ежегодно.

На сборы отправятся офицеры и солдаты запаса, которые приписаны к воинским частям и учреждениям.

Сборы будут проходить в частях Вооружённых сил, национальной гвардии, органов госохраны и ФСБ.

Длительность пребывания на сборах согласуется с местными властями, но она не может превышать двух месяцев. Кроме того, существует суммарное время, которое запасник может проводить на сборах за весь период, — не более одного года.

На период проведения сборов за запасником сохраняется средняя зарплата по месту работы. Также солдат или офицер получит выплаты, положенные военным-контрактникам.