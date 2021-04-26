На официальном интернет-портале правовой информации появился указ президента России Владимира Путина о призыве пребывающих в запасе на военные сборы. Правительству и региональным властям поручено выполнить мероприятия по призыву граждан РФ. Указ вступает в силу с 26 апреля.
Указ президента не имеет никакого отношения к политической обстановке — сборы запасников проводятся ежегодно.
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