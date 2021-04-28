Пилоты российских Воздушно-космических сил, а также вертолетчики сирийской армии готовятся принять участие в параде ко Дню Победы на земле Сирии.

Репетиции проходят на авиабазе Хмеймим. По данным ТАСС, россияне уже неоднократно участвовали в парадах, но пока только на российской территории, а в Сирии — впервые.

"Нам очень приятно лететь в одном строю с российскими летчиками, тем более в такой праздничный день. Сейчас отрабатываем все нюансы совместных действий в воздухе, порядок построения и пролета. Мы тоже хотим показать всем наше мастерство. Это будет грандиозное зрелище", — прокомментировал подготовку генерал ВВС Сирии, участник парадного строя Хамид Ибн Аббас.

"Ответственность одинаково большая как здесь, так и там. Что там на нас смотрят люди, что здесь на нас смотрят люди. Наша задача: вовремя выйти на точку показа", — добавляет летчик Иван Алексеев.