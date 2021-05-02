Белый дом рассекретил правила Трампа по ударам вне боевых зон

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила правила нанесения ударов за рубежом вне зоны боевых действий, в том числе с помощью беспилотников.

Этого добилась The New York Times, подав совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод в суд в октябре прошлого года. Администрация Байдена попросила отсрочки, но теперь выполнила требование.

В рассекреченных правилах, которые Трамп подписал в 2017 году, говорится о том, что в ходе контртеррористических операций "прямого действия" приоритет отдаётся захвату, а не ликвидации террористов.

Подобные операции, как отмечает издание, стали необходимы, так как крупные террористические группировки действовали из плохо управляемых территорий или непризнанных государств: в некоторых районах Пакистана, Йемена, Сомали и Ливии.

США начали использовать беспилотники ещё при администрации Джорджа Буша-младшего. Их использование резко выросло при Бараке Обаме. Именно он ввёл свод правил, регулирующие такие операции и ограничивающие их чрезмерное использование. Так, для проведения операции требовались межведомственные проверки на предмет, опасен ли подозреваемый в терроризме для американцев. Трамп заменил систему Обамы на более централизованную.