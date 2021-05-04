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Ракетный удар нанесен по американской базе в Ираке

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня ночью в Ираке воздушной атаке подверглась военная база Балад, расположенная к северу от Багдада.

Как сообщают иракские силовики, по меньшей мере три ракеты попали на территорию базы, где расквартированы американские подрядчики.

Напомним, во время аналогичной атаки в воскресенье, 2 мая, три ракеты упали рядом с базой. О жертвах и разрушениях не сообщается.

На момент публикации материала, ни одна группировка боевиков не взяла на себя ответственность за эти нападения. Однако, по словам иракских официальных лиц, у них есть информация, что "ветер дует" со стороны Ирана.

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Автор: Ольга Лебедева
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