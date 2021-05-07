США усиливают охрану своих войск, выводимых из Афганистана

Соединенные Штаты развернули дюжину дополнительных военных самолетов для усиления защиты американских и коалиционных войск, осуществляющих окончательный вывод войск из Афганистана, поскольку повстанцы талибов усиливают давление на афганские правительственные силы.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что штурмовики F-18 были "добавлены к ранее объявленному пакету воздушных и морских сил, включая авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в Северном Аравийском море и шесть бомбардировщиков ВВС В — 52, базирующихся в Катаре, которые могут быть использованы в качестве защиты для вывода войск".

"Талибы продолжают совершать жестокие нападения на афганские силы безопасности, — сказал Милли, выступая вместе с министром обороны Ллойдом Остином на пресс-конференции в Пентагоне. — На наших военных нападений пока не было, несмотря на то что вокруг способности Кабула сдерживать талибов в ближайшие месяцы ходят разные слухи".

Милли сказал также, что Пентагон рассматривает варианты дальнейшей поддержки афганских правительственных сил после завершения вывода войск, включая, возможно, подготовку афганских сил безопасности в другой стране.

Он признал, что сдерживание талибов без американской поддержки на местах "будет проблемой” для афганцев.

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