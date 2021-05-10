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Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана

Силовые структуры » Министерство обороны

Корабль береговой охраны США произвел предупредительные выстрелы в ходе близкого столкновения с судами ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана в Ормузском проливе у берегов Ирана, сообщил представитель Пентагона.

Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана

"Ранее сегодня большая группа быстроходных катеров ИРГКН провела небезопасные и непрофессиональные маневры и не проявила должного уважения к безопасности американских сил, как того требует международное право", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, 13 быстрых ударных катеров приблизились к американским судам на "высокой скорости" на расстояние менее 140 метров к шести кораблям ВМС США, которые сопровождали подводную лодку USS Georgia через Ормузский пролив.

В ответ на это катер береговой охраны США произвел около 30 предупредительных выстрелов из пулемета 50-го калибра по иранским судам после других предупреждений, включая радиосвязь и гудки.

После второй серии выстрелов, когда лодки якобы приблизились к американскому флоту, иранские суда покинули этот район, добавил Кирби.

Иранские официальные лица никак не прокомментировали эти заявления.

Не впервой...

Это второй подобный инцидент с кораблями IRGCN, о котором сообщили ВМС США за последние две недели.

В конце прошлого месяца командование Пятого флота США заявило, что иранские суда приблизились на расстояние 62 метра к патрульному катеру USS Firebolt и другому американскому кораблю в Персидском заливе, к северу от Ормузского пролива.

Согласно заявлению, иранские корабли не прислушались к предупреждениям по радио и громкоговорителям и разошлись на безопасное расстояние только после того, как экипаж "Файерболта" произвел предупредительные выстрелы.

Эти события происходят в то время, когда американские и иранские переговорщики принимают участие в непрямых переговорах в Вене по возрождению ядерной сделки СВПД 2015 года.

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