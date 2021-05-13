Глава Росгвардии поддержал повышение возраста для покупки оружия до 21 года

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что нужно вернуться к возрастному цензу в 21 год на владение оружием, так как даже отслужившие в армии "не получают той подготовки, которая необходима".

Об этом он сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет "Парламентская газета".

По мнению Золотова, только к 21 году человек может научиться правильно обращаться с оружием, а также стать достаточно укреплённым психологически. Тем не менее, глава Росгвардии уверен, что справки для владения оружием должны выдавать исключительно государственные клиники.

Президент в ответ поручил Золотову представить свои предложения по обороту оружия в письменном виде.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в день трагедии в казанской школе предложила повысить возраст для владения оружием с 18 лет до 21 года, за исключением тех, кто отслужил в армии.

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