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Черноморский флот следит за британским кораблём

Силовые структуры » Министерство обороны

Черноморский флот начал отслеживать действия британского корабля Trent. В акваторию Чёрного моря судно ВМС Великобритании вошло 16 мая.

Черноморский флот следит за британским кораблём

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании", — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

11 мая Черноморский флот сообщил о начале слежки за действиями французского корабля Commandant Birot.

Trent — новый корабль британского флота, спущенный на воду в августе 2020 года. Вооружён Trent артиллерийской установкой и двумя пулемётами. Также судно способно принимать вертолёты.

Длина корабля составляет 90 метров, ширина — 13 метров. Осадка составляет 3,8 метра, а водоизмещение 2300 тонн. Максимальная скорость — 25 узлов.

Экипаж корабля составляет 60 моряков. О цели захода Trent в Чёрное море пока неизвестно.

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Автор: Артём Пермяков
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