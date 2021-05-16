Черноморский флот начал отслеживать действия британского корабля Trent. В акваторию Чёрного моря судно ВМС Великобритании вошло 16 мая.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании", — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.
11 мая Черноморский флот сообщил о начале слежки за действиями французского корабля Commandant Birot.
Trent — новый корабль британского флота, спущенный на воду в августе 2020 года. Вооружён Trent артиллерийской установкой и двумя пулемётами. Также судно способно принимать вертолёты.
Длина корабля составляет 90 метров, ширина — 13 метров. Осадка составляет 3,8 метра, а водоизмещение 2300 тонн. Максимальная скорость — 25 узлов.
Экипаж корабля составляет 60 моряков. О цели захода Trent в Чёрное море пока неизвестно.
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