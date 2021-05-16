Черноморский флот следит за британским кораблём

Черноморский флот начал отслеживать действия британского корабля Trent. В акваторию Чёрного моря судно ВМС Великобритании вошло 16 мая.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании", — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

11 мая Черноморский флот сообщил о начале слежки за действиями французского корабля Commandant Birot.

Trent — новый корабль британского флота, спущенный на воду в августе 2020 года. Вооружён Trent артиллерийской установкой и двумя пулемётами. Также судно способно принимать вертолёты.

Длина корабля составляет 90 метров, ширина — 13 метров. Осадка составляет 3,8 метра, а водоизмещение 2300 тонн. Максимальная скорость — 25 узлов.

Экипаж корабля составляет 60 моряков. О цели захода Trent в Чёрное море пока неизвестно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.