Пентагон нашёл новый вариант проверки военных на экстремизм

Новости из Пентагона: в штаб-квартире американского Минобороны родилась очередная "контролирующая" идея. Речь идёт о том, чтобы проверять поведение военных в соцсетях — это, по задумке, поможет выявить их склонность к экстремизму.

Данные приводит портал Intercept, ссылаясь на различные документы внутренней "кухни" Минобороны США. Уточняется, что разработка программы, которая нужна для отслеживания поведения военных в соцсетях, уже идёт. Программа будет в круглосуточном режиме проверять страницы военных, отслеживания и признаки заявлений, классифицируемых как "экстремизм", и просто подозрительные действия.

Напомним, что ранее из Пентагона поступил документ, в котором было указано: экстремизм с "правым" уклоном и расизм весьма опасны для военных. Данный документ составили по указке Конгресса — и он был готов буквально за пару месяцев до скандально известного "штурма Капитолия" сторонниками Дональда Трампа.

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