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Россия и США проводят параллельные военные учения на Балканах

Силовые структуры » Министерство обороны

Сербия и Россия в четверг, 20 мая, начали совместные военные учения недалеко от столицы Сербии.

Россия и США проводят параллельные военные учения на Балканах

А неподалёку, на территориях соседних балканских государств — Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании — в тот же день стартовали массовые учения стран коалиции, возглавляемой США.

Чему будут "учиться" военные, бряцая оружием

  • В совместном заявлении Минобороны Сербии и России говорится, что совместная подготовка 200 спецназовцев будет включать в себя "уничтожение незаконного военного формирования”, стрельбу боевыми патронами и "антитеррористические” действия.

Учения продлятся до 25 мая.

К слову, Сербия, являясь членом программы НАТО "Партнёрство ради мира" остается единственным российским союзником в регионе, большинство её соседей входят в НАТО.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил перед началом учений, что Россия является "отличным партнером в области безопасности”:

"Мы совместно думаем о том, как сохранить наши страны, потому что Сербия и Россия могут быть разорваны только изнутри, а не снаружи”, — сказал он.

  • Пентагон заявил, что DEFENDER-Europe 2021, в которых участвуют около 28 000 "многонациональных войск", "предназначены для повышения готовности и оперативной совместимости между военными США, НАТО и партнерами" и

"демонстрируют нашу способность служить стратегическим партнером в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, на Украине и в Африке”.

 

 

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Автор: Ольга Лебедева
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