Сербия и Россия в четверг, 20 мая, начали совместные военные учения недалеко от столицы Сербии.
А неподалёку, на территориях соседних балканских государств — Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании — в тот же день стартовали массовые учения стран коалиции, возглавляемой США.
Учения продлятся до 25 мая.
К слову, Сербия, являясь членом программы НАТО "Партнёрство ради мира" остается единственным российским союзником в регионе, большинство её соседей входят в НАТО.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил перед началом учений, что Россия является "отличным партнером в области безопасности”:
"Мы совместно думаем о том, как сохранить наши страны, потому что Сербия и Россия могут быть разорваны только изнутри, а не снаружи”, — сказал он.
"демонстрируют нашу способность служить стратегическим партнером в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, на Украине и в Африке”.
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