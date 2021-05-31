ПВО США не смогло перехватить учебную ракету. Помешал российский корабль?

Агентство противоракетной обороны США заявило, в ходе морских учений корабль Aegis выпустил два перехватчика SM-6, но не смог поразить баллистическую цель средней дальности.

"Цель испытаний состояла в том, чтобы продемонстрировать способность корабля системы противоракетной обороны (ПРО), сконфигурированного Aegis, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности, -говорится в заявлении Агентства противоракетной обороны США. — Однако перехват не был достигнут".

Целью испытаний был перехват цели залпом из двух ракет SM-6 Dual II. Агентство сообщило, что испытание, получившее название Flight Test Aegis Weapon System 31 Event 1, было проведено 29 мая в сотрудничестве с ВМС США.

Пентагон не уточнил, какой военный корабль Aegis был задействован или точный район, где проходило испытание, но, согласно местным новостям Maui Now со ссылкой на чиновников MDA, субботнее испытание произошло где-то к северо-западу от Гавайев.

Американские официальные лица сейчас проводят "обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, и тщательно проанализируют результаты.”

Опять в неудаче виноваты русские?

В сообщении особо отмечено, что за неудачным испытание "внимательно следило российское разведывательное судно", находившееся недалеко от территориальных вод США.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчи к

"Тихоокеанскому флоту США известно о российском судне, действующем в международных водах в окрестностях Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его в течение всего времени пребывания здесь”, — заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Дж. Об этом Джон Гэй (цитата пресс-службы Военно-морского института США (USNI).

По данным USNI, российское судно находилось в этом районе как минимум с прошлой пятницы, действуя к западу от острова Кауаи, где находится Тихоокеанский ракетный полигон Barking Sands — крупнейший американский ракетный полигон.

"Гонолулу Стар-Рекламодатель" даже утверждал, что присутствие российского судна якобы задержало одно из испытаний МДА, хотя это утверждение трудно проверить, поскольку Пентагон редко публикует анонсы своих испытаний.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Американские военные заявили, что российский корабль постоянно отслеживается многочисленными морскими самолетами и надводными патрульными судами и действует полностью в рамках международного права, не создавая никакой опасности для судоходства.

В то время как официальные лица США не называли это судно, сообщения СМИ и аналитики разведки с открытым исходным кодом идентифицировали "российский корабль-шпион" как одно из разведывательных судов класса "Меридиан", предположительно "Карелия-535", которое было модернизировано широким спектром новых датчиков в 2017 году.

Министерство обороны России пока не комментировало свою предполагаемую операцию наблюдения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.