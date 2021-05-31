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Силовые структуры » Министерство обороны

Агентство противоракетной обороны США заявило, в ходе морских учений корабль Aegis выпустил два перехватчика SM-6, но не смог поразить баллистическую цель средней дальности.

"Цель испытаний состояла в том, чтобы продемонстрировать способность корабля системы противоракетной обороны (ПРО), сконфигурированного Aegis, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности, -говорится в заявлении Агентства противоракетной обороны США. — Однако перехват не был достигнут".

  • Целью испытаний был перехват цели залпом из двух ракет SM-6 Dual II. Агентство сообщило, что испытание, получившее название Flight Test Aegis Weapon System 31 Event 1, было проведено 29 мая в сотрудничестве с ВМС США.
  • Пентагон не уточнил, какой военный корабль Aegis был задействован или точный район, где проходило испытание, но, согласно местным новостям Maui Now со ссылкой на чиновников MDA, субботнее испытание произошло где-то к северо-западу от Гавайев.

Американские официальные лица сейчас проводят "обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, и тщательно проанализируют результаты.”

Опять в неудаче виноваты русские?

В сообщении особо отмечено, что за неудачным испытание "внимательно следило российское разведывательное судно", находившееся недалеко от территориальных вод США.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

"Тихоокеанскому флоту США известно о российском судне, действующем в международных водах в окрестностях Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его в течение всего времени пребывания здесь”, — заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Дж. Об этом Джон Гэй (цитата пресс-службы Военно-морского института США (USNI).

По данным USNI, российское судно находилось в этом районе как минимум с прошлой пятницы, действуя к западу от острова Кауаи, где находится Тихоокеанский ракетный полигон Barking Sands — крупнейший американский ракетный полигон.

"Гонолулу Стар-Рекламодатель" даже утверждал, что присутствие российского судна якобы задержало одно из испытаний МДА, хотя это утверждение трудно проверить, поскольку Пентагон редко публикует анонсы своих испытаний.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Американские военные заявили, что российский корабль постоянно отслеживается многочисленными морскими самолетами и надводными патрульными судами и действует полностью в рамках международного права, не создавая никакой опасности для судоходства.

В то время как официальные лица США не называли это судно, сообщения СМИ и аналитики разведки с открытым исходным кодом идентифицировали "российский корабль-шпион" как одно из разведывательных судов класса "Меридиан", предположительно "Карелия-535", которое было модернизировано широким спектром новых датчиков в 2017 году.

Министерство обороны России пока не комментировало свою предполагаемую операцию наблюдения.

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Системы ПВО России в действии
Автор: Ольга Лебедева
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