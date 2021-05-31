Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ обвинил Россию во "внешней агрессии". По его словам, Североатлантический альянс адаптируется к новым условиям.
"Россия дестабилизирует ситуацию и становится всё более агрессивной внешне. Мы адаптируемся к таким реалиям", — приводит Agerpres слова Джоанэ.
По его словам, НАТО готовится защищать "всю территорию союзников". Также замгенсека отметил, что Россия не идёт на контакт.
"Я несколько раз отправлял предложение о встрече совета Россия — НАТО. К сожалению, Россия не дала положительного ответа", — заявил Джонаэ.
Совет Россия — НАТО был учреждён 28 мая 2002 года. Соглашение было подписано Владимиром Путиным, Джорджем Бушем и генсеком НАТО Джорджем Робертсоном. Стороны сотрудничали по нескольким направлениям:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.