НАТО адаптируется к "внешней агрессии" России

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ обвинил Россию во "внешней агрессии". По его словам, Североатлантический альянс адаптируется к новым условиям.

"Россия дестабилизирует ситуацию и становится всё более агрессивной внешне. Мы адаптируемся к таким реалиям", — приводит Agerpres слова Джоанэ.

По его словам, НАТО готовится защищать "всю территорию союзников". Также замгенсека отметил, что Россия не идёт на контакт.

"Я несколько раз отправлял предложение о встрече совета Россия — НАТО. К сожалению, Россия не дала положительного ответа", — заявил Джонаэ.

Совет Россия — НАТО

Совет Россия — НАТО был учреждён 28 мая 2002 года. Соглашение было подписано Владимиром Путиным, Джорджем Бушем и генсеком НАТО Джорджем Робертсоном. Стороны сотрудничали по нескольким направлениям:

борьба против терроризма;

контроль над вооружениями;

военное сотрудничество;

сотрудничество по Афганистану.