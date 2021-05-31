МИД Турции отреагировал на предложение США по комплексам С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет отказываться от российских комплексов С-400. Так дипломат ответил на заявление заместителя госсекретаря США Венди Шермана о том, что Анкара получил альтернативное предложение по системам ПВО.

"Мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", — приводит Haber слова Чавушоглу.

Также глава МИД отметил, что российских военных не будет в Турции. Вместо этого турецкие специалисты были отправлены на обучение в Россию.

"С-400 будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение", — заявил Чавушоглу.

Российские С-400 поставляются в Турцию с июля 2019 года. США угрожали Анкаре санкциями и предлагали купить комплексы Patriot. Турецкая сторона отказалась и закупила у России дополнительную партию комплексов ПВО.