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МИД Турции отреагировал на предложение США по комплексам С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет отказываться от российских комплексов С-400. Так дипломат ответил на заявление заместителя госсекретаря США Венди Шермана о том, что Анкара получил альтернативное предложение по системам ПВО.

МИД Турции отреагировал на предложение США по комплексам С-400

"Мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", — приводит Haber слова Чавушоглу.

Также глава МИД отметил, что российских военных не будет в Турции. Вместо этого турецкие специалисты были отправлены на обучение в Россию.

"С-400 будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение", — заявил Чавушоглу.

Российские С-400 поставляются в Турцию с июля 2019 года. США угрожали Анкаре санкциями и предлагали купить комплексы Patriot. Турецкая сторона отказалась и закупила у России дополнительную партию комплексов ПВО.

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Автор: Артём Пермяков
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