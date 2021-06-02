Россия запустит производство новой мини-РСЗО через три года

Глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков рассказал о разработке новой лёгкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибром 80 мм. Производство комплекса может начаться концерном "Техмаш" в 2024 году, если будут проведены удачные испытания.
"Разрабатываем демонстрационный образец легкой РСЗО калибра 80 мм, который планируем продемонстрировать представителям МО РФ на форуме "Армия-21", — приводит ТАСС слова Насенкова.
РСЗО разрабатывает НПО "Сплав". Производить комплекс будет "Техмаш", который занимается изготовлением всех российских РСЗО.
За основу мини-РСЗО была принята неуправляемая ракета типа С-8. Технический облик новой системы уже был представлен Министерству обороны.
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