Гиперзвуковое оружие и связанные с ним разработки весьма важны для США. По данным ответственного за это направление Майкла Уайта, Вашингтон готов провести "ускорение", которое позволит быстрее развернуть новинки.
"Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия. Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за рамки.
Таким образом, мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала", — приводит издание National Defense слова Уайта (занимает в Пентагоне должность ответственного за разработки гиперзвукового оружия).
Напомним, что в прошлом году благодаря данным из американского Конгресса стало известно: работа кипит сразу по трём "векторам":
Так, в рамках первого пункта разрабатывается новая ракета, которую можно будет запускать с подводных лодок, а в рамках второго — особый планирующий блок, пролетающий до 2200 км.
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