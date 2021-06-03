Выход на гиперзвук: Пентагон ускоряет развёртывание нового оружия

Гиперзвуковое оружие и связанные с ним разработки весьма важны для США. По данным ответственного за это направление Майкла Уайта, Вашингтон готов провести "ускорение", которое позволит быстрее развернуть новинки.

"Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия. Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала", — приводит издание National Defense слова Уайта (занимает в Пентагоне должность ответственного за разработки гиперзвукового оружия).

Напомним, что в прошлом году благодаря данным из американского Конгресса стало известно: работа кипит сразу по трём "векторам":

системы неядерного быстрого удара;

системы дальнего действия;

системы быстрого реагирования.

Так, в рамках первого пункта разрабатывается новая ракета, которую можно будет запускать с подводных лодок, а в рамках второго — особый планирующий блок, пролетающий до 2200 км.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.