Силовики накрыли подпольные бордели в Норильске и Кургане

В Норильске и Кургане стражи порядка пресекли деятельность подпольных публичных домов, организаторы которых с беспримерной наглостью попирали закон.

Так, в Норильске полицейские при поддержке СОБРа (подразделении Росгвардии) устроили облаву на жриц любви. В результате был выявлен и ликвидирован настоящий публичный дом, который организовал 50-летний сутенёр и его молодая сообщница. Они на протяжении нескольких лет заставляли девушек продавать свои тела за деньги.

На сайте отдела МВД России по Норильску сообщается о том, что преступная группа действовала с 2018 года. В отношении ранее судимого владельца борделя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 240 УК РФ. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Его партнёрша тоже не уйдёт от наказания.

А в Кургане заключены под стражу хозяева подпольного борделя, вовлекавшие в занятия проституцией детей. Обвинение предъявлено пятерым отморозкам. Их деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курганской области и следователи СКР. Об этом сообщает "Уральский меридиан".