В Норильске и Кургане стражи порядка пресекли деятельность подпольных публичных домов, организаторы которых с беспримерной наглостью попирали закон.
Так, в Норильске полицейские при поддержке СОБРа (подразделении Росгвардии) устроили облаву на жриц любви. В результате был выявлен и ликвидирован настоящий публичный дом, который организовал 50-летний сутенёр и его молодая сообщница. Они на протяжении нескольких лет заставляли девушек продавать свои тела за деньги.
На сайте отдела МВД России по Норильску сообщается о том, что преступная группа действовала с 2018 года. В отношении ранее судимого владельца борделя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 240 УК РФ. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Его партнёрша тоже не уйдёт от наказания.
А в Кургане заключены под стражу хозяева подпольного борделя, вовлекавшие в занятия проституцией детей. Обвинение предъявлено пятерым отморозкам. Их деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курганской области и следователи СКР. Об этом сообщает "Уральский меридиан".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.