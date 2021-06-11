Тихоокеанский флот РФ начал масштабные учения, США спешно выпусти подлодки

ВМФ России начал масштабные военные учения в центральной части Тихого океана. Участие в них принимают около 20 надводных военных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Тихоокеанский флот РФ начал масштабные учения, США спешно выпусти подлодки

Учения, проходящие в международных водах, поддерживаются примерно 20 самолетами, в том числе дальними противолодочными и высотными перехватчиками.

Сообщается также, что учения под руководством командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца проходят примерно в 4000 км от баз базирования кораблей на Дальнем Востоке России и будут включать в себя участие флагмана флота-крейсера "Варяг".

Согласно пресс-релизу Минобороны, военно-морской флот использует международные воды для отработки управления огромной разнородной группировкой кораблей "на значительном удалении” от базы, а также для организации военно-морских операций, предполагающих поиск и сопровождение боевых кораблей условного противника.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы страны проведут подготовительную подготовку к совместным российско-белорусским учениям "Запад-2021", которые должны состояться в сентябре.

Он подчеркнул, что эти военные игры проходят раз в четыре года, и что все планы будут реализовываться в соответствии с международными соглашениями.

"Тем не менее, почему-то наши учения сильно напугали западных соседей", — сказал Шойгу.

США тоже решили "потренироваться"

Российский министр обороны имел в виду, что параллельно с учениями нашего ВМФ США вывели в море свои корабли, дав старт учениям Agile Dagger 2021.

"Подводные лодки из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего экстренно вышли в море, чтобы продемонстрировать свою боеготовность, быстроту действий и поражающую способность", — заявили в Пентагоне.

Как следует из сообщения контр-адмирала Джеффа Джаблона, командующего подводными силами американского Тихоокеанского флота, цель учений — не только "проверить возможности", но и "продемонстрировать способности быстро развертывать подводные лодки в Тихом океане".

"Agile Dagger 2021 должны продемонстрировать готовность тихоокеанских подводных сил ВМС США выполнять весь спектр боевых задач в глобальном масштабе", — пояснил контр-адмирал.