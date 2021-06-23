Пушков назвал цель провокации британского эсминца у Крыма

Сенатор Алексей Пушков заявил, что провокация британского эсминца "Дефендер" в российской акватории у Севастополя не имеет ничего общего с оборонительными действиями Великобритании. Политик напомнил, что Британия находится в "совсем других морях".

"Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах — у мыса Фиолент в Черном море? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет", — написал Пушков в Telegram.

По его мнению, целью вхождения британского эсминца была проверка реакции России, а также создания повода для антироссийской истерии.

"Поэтому единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии", — добавил Пушков.

Ранее сообщалось, что "Дефендер" вошёл в российские воды на 3 километра у мыса Фиолент. Корабли ЧФ и самолёт Су-24М открыли предупредительную стрельбу, после чего британский корабль вышел за пределы границы.