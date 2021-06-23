Британский эсминец HMS Defender сделал попытку войти в территориальные воды России у мыса Фиолент в Крыму. Действия корабля угрожали безопасности навигации, из-за чего было объявлено требование покинуть акваторию.
На перехват направились силы Черноморского флота, погранслужбы ФСБ и авиация. По сообщению источников в минобороны, угроза со стороны "Дефендера" была устранена за 31 минуту:
22 июня HMS Defender пытался войти в территориальные воды России около 19.40. Корабль усилиями Черноморского флота и погранслужбы ФСБ в акваторию не был допущен.
После сегодняшнего инцидента в минобороны вызван военный атташе при посольстве Великобритании в Москве.
Эсминец HMS Defender вошёл в акваторию Одессы 18 июня. Вместе с ним в украинской акватории появился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.
"Дефендер" принимает участие в совместных учениях Великобритании, США и Украины. Британский эсминец впервые вошёл в Чёрное море. Судно входит в эскорт британского авианосца Queen Elizabeth.
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