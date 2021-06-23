Су-24М открыл огонь по британскому эсминцу у Крыма

Британский эсминец HMS Defender сделал попытку войти в территориальные воды России у мыса Фиолент в Крыму. Действия корабля угрожали безопасности навигации, из-за чего было объявлено требование покинуть акваторию.

На перехват направились силы Черноморского флота, погранслужбы ФСБ и авиация. По сообщению источников в минобороны, угроза со стороны "Дефендера" была устранена за 31 минуту:

В 11.52 британский корабль вошёл в российскую акваторию и зашёл в воды на три километра. На предупреждения эсминец никак не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу.

В 12.19 Су-24М из состава Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание . По курсу эсминца было сброшено четыре бомбы ОФАБ-250.

. По курсу эсминца было сброшено четыре бомбы ОФАБ-250. В 12.23 эсминец покинул российскую акваторию.

22 июня HMS Defender пытался войти в территориальные воды России около 19.40. Корабль усилиями Черноморского флота и погранслужбы ФСБ в акваторию не был допущен.

После сегодняшнего инцидента в минобороны вызван военный атташе при посольстве Великобритании в Москве.

Эсминец пришёл из Одессы

Эсминец HMS Defender вошёл в акваторию Одессы 18 июня. Вместе с ним в украинской акватории появился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

"Дефендер" принимает участие в совместных учениях Великобритании, США и Украины. Британский эсминец впервые вошёл в Чёрное море. Судно входит в эскорт британского авианосца Queen Elizabeth.