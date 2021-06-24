Экс-начштаба заявил о нерешительности Черноморского флота в инциденте с эсминцем

Бывший начштаба Черноморского флота вице-адмирал Пётр Святашов заявил, что руководители ЧФ должны были действовать более решительно в инциденте с британским эсминцем Defender. По его словам, отслеживать действия корабля необходимо было с момента прохода Босфора.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что главком ВМФ Николай Евменов положительной оценил действия военных в инциденте с эсминцем.

Святашов заявил, что в бытность начштаба ЧФ (1992 — 1997 года) не боялся ответственности за свои рискованные манёвры в таких ситуация. Вице-адмирал уточнил, что не нужно никого "топить", но необходимо выполнять обязанности при входе иностранных кораблей в Чёрное море.

"Я возмущён не только действиями английского эсминца, но и действиями нашего штаба. Где же корабль черноморского флота, который должен был сопровождать "британца"… Почему он гулял свободно по Чёрному морю? Это нонсенс! Авиация отлично сработала, а вот флот прохлопал. Нужно действовать решительней: идти на таран, если бы в сопровождении он продолжил свой курс", — приводит ОСН слова Святашова.