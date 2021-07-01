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Си Цзиньпин объяснил необходимость перемен в китайской армии

Силовые структуры

Китаю, уверен председатель КНР Си Цзиньпин, просто необходимо преобразовать свою армию. В конечном итоге китайские военные должны стать одними из сильнейших в мире, равно как и китайская техника.

Си Цзиньпин объяснил необходимость перемен в китайской армии

"НОАК должна стать вооружёнными силами мирового класса с ещё более высокими возможностями, чтобы быть способной надёжно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", — сообщил Цзиньпин, выступая на церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.

Напомним, что реформа китайских ВС началась ещё в 2015 году и считается экспертами одной из самых радикальных в истории страны. Интересно, что в ходе изменений армия не растёт, а сокращается: она уже стала меньше на 300 тысяч человек. Также значительно изменилась система управления войсками.

"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", — добавил Цзиньпин.

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КИТАЙ ПОКАЗАЛ ВСЮ МОЩЬ СВОЕЙ АРМИИ. ВЕСЬ МИР НАПРЯГСЯ.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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