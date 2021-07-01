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Путь провокаций: НАТО продолжит куролесить в Чёрном море?

Силовые структуры

Ситуация с заходом в российские воды британского HMS Defender показала: в НАТО выбрали путь провоцирования России. Ситуацию, скорее всего, продолжат доводить до пиковой точки, считает политолог Наталия Елисеева.

Путь провокаций: НАТО продолжит куролесить в Чёрном море?

"Это только начало": новые звенья в цепочке провокаций

Елисеева пообщалась с телеканалом "360" и отметила: в НАТО ранее отказались уходить из региона, так что всё только начинается. "Партнёры" готовы к дальнейшей эскалации, и "манёвры" HMS Defender могут оказаться лишь одним из звеньев большой "провокативной цепи".

"Это только начало. И дальше будет ряд действий, которые будут провоцировать Россию. Это публикация документов, заявление Бориса Джонсона. И это в той же цепочке, когда спецпредставитель генсека НАТО заявил, что они не уйдут из Чёрного моря", — заявила Елисеева.

Позиция России: не поддаёмся на провокации, отвечаем адекватно

При этом позиция Москвы известна и понятна: Россия внимательно следит за подобными действиями и готова адекватно на них отвечать. Например, по курсу HMS Defender была проведена предупредительная стрельба.

"Мы таким образом показываем, что мы на ваши провокации реагировать не будем, но мы свои территории защищаем. Понятно, что провокации дальше будут. Но Россия всегда вела себя сдержанно и на подобные провокации не поддавалась", — заключила Елисеева.

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РОССИЯ АТАКОВАЛА Британский ЭСМИНЕЦ в ЧЁРНОМ МОРЕ! HMS Defender НАРУШИЛ Границу РФ! ФОТО и ВИДЕО!
Автор: Константин Шапров
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