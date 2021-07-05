Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах

Опубликованы видеоматериалы задержаний террористов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. В ходе операции были изъяты взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, гранаты и религиозная литература.

При задержании шестеро боевиков были ликвидированы сотрудниками Федеральной службы безопасности. Двоих удалось задержать. При этом в пресс-службе ведомства отмечается, что никто из участников операции или гражданских лиц не пострадали.

По данным следствия террористы готовили несколько взрывов в местах массового скопления людей в крупных российских городах. Имена и другая информация о личностях боевиков пока что остается засекреченной по решению ФСБ.

Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах