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Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах

Силовые структуры » ФСБ
Задержание боевика ИГИЛ
 

Опубликованы видеоматериалы задержаний террористов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. В ходе операции были изъяты взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, гранаты и религиозная литература.

При задержании шестеро боевиков были ликвидированы сотрудниками Федеральной службы безопасности. Двоих удалось задержать. При этом в пресс-службе ведомства отмечается, что никто из участников операции или гражданских лиц не пострадали. 

По данным следствия террористы готовили несколько взрывов в местах массового скопления людей в крупных российских городах. Имена и другая информация о личностях боевиков пока что остается засекреченной по решению ФСБ. 

Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Александр Михайлов
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