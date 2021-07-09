Не успели в Польше встретить тяжёлую технику для американских военных, как подошла очередь турецкой авиации. На польскую базу Мальборк (EPMB, известна также как 22-я авиабаза) перебазировали четыре F-16 Турции.
Данные уточняют в пресс-службе НАТО на сайте альянса:
"По всей Европе круглосуточно дежурят истребители НАТО, готовые к взлёту в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства союзников по НАТО.
Также они проводят миссии по охране воздушного пространства, в которых отряды истребителей перемещаются из страны в страну", — указано на сайте альянса.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.