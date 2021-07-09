Вслед за тяжёлой техникой США в Польшу прибыли истребители из Турции

Не успели в Польше встретить тяжёлую технику для американских военных, как подошла очередь турецкой авиации. На польскую базу Мальборк (EPMB, известна также как 22-я авиабаза) перебазировали четыре F-16 Турции.

СРОЧНО! Турецкие F 16 прибыли в Польшу для защиты севера Европы.

Данные уточняют в пресс-службе НАТО на сайте альянса:

цель прибытия — помощь в работе по созданию так называемой воздушной полиции;

сроки перебазирования — до середины сентября;

самолёты будут обслуживать 80 человек.

"По всей Европе круглосуточно дежурят истребители НАТО, готовые к взлёту в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства союзников по НАТО. Также они проводят миссии по охране воздушного пространства, в которых отряды истребителей перемещаются из страны в страну", — указано на сайте альянса.