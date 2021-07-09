EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Болгарский генерал: Россия и НАТО на волосок от войны
"Слон в комнате": в речи Кулебы про Украину и НАТО не обошлось без России
В СНБО Украины объяснили, из-за чего развалится Россия
Активисты BLM объявили американский флаг "символом ненависти и расизма"
Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оружия
Талибан* пообещал Москве не развязывать войну с соседями Афганистана
Российский врач имплантировал 5 микрочипов в руки, чтобы сделать жизнь проще
Врач перечислила заболевания, которые можно "подцепить" в подъезде

Вслед за тяжёлой техникой США в Польшу прибыли истребители из Турции

Силовые структуры

Не успели в Польше встретить тяжёлую технику для американских военных, как подошла очередь турецкой авиации. На польскую базу Мальборк (EPMB, известна также как 22-я авиабаза) перебазировали четыре F-16 Турции.

СРОЧНО! Турецкие F 16 прибыли в Польшу для защиты севера Европы.

Данные уточняют в пресс-службе НАТО на сайте альянса:

  • цель прибытия — помощь в работе по созданию так называемой воздушной полиции;
  • сроки перебазирования — до середины сентября;
  • самолёты будут обслуживать 80 человек.

"По всей Европе круглосуточно дежурят истребители НАТО, готовые к взлёту в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства союзников по НАТО.

Также они проводят миссии по охране воздушного пространства, в которых отряды истребителей перемещаются из страны в страну", — указано на сайте альянса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Вслед за тяжёлой техникой США в Польшу прибыли истребители из Турции
"Слон в комнате": в речи Кулебы про Украину и НАТО не обошлось без России
В СНБО Украины объяснили, из-за чего развалится Россия
Активисты BLM объявили американский флаг "символом ненависти и расизма"
Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оружия
Талибан* пообещал Москве не развязывать войну с соседями Афганистана
Российский врач имплантировал 5 микрочипов в руки, чтобы сделать жизнь проще
Врач перечислила заболевания, которые можно "подцепить" в подъезде
Невролог объяснила, может ли привитый от COVID-19 заразить окружающих
Доктор Мясников высмеял запрет на секс после прививки от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Любовь Степушова Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Происшествия
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников