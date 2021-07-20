В России мигранты снова устроили массовую драку

Около 20 среднеазиатских мигрантов подрались во дворе дома в Апрелевке, Подмосковье. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт происходил в жилом доме. Мигранты использовали палки, бутылки, травматический пистолет. Драка произошла 18 июля. Причину столкновения пока никто не говорил. 20 июля полиция доставила в отделение четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

Это уже третий раз, когда в Московском регионе конфликтуют мигранты. 13 июля возле метро "Кузьминки" дрались двести человек — киргизов, таджиков, туркменов, узбеков. Причина — межнациональный конфликт. Полиция задержала сто три нарушителя. 14 июля массовая драка между мигрантами произошла в Одинцово. В ней взаимодействовали 10 мигрантов.

Ранее МВД предлагало ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов.

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