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В России мигранты снова устроили массовую драку

Силовые структуры » МВД

Около 20 среднеазиатских мигрантов подрались во дворе дома в Апрелевке, Подмосковье. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В России мигранты снова устроили массовую драку

Конфликт происходил в жилом доме. Мигранты использовали палки, бутылки, травматический пистолет. Драка произошла 18 июля. Причину столкновения пока никто не говорил. 20 июля полиция доставила в отделение четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

Это уже третий раз, когда в Московском регионе конфликтуют мигранты. 13 июля возле метро "Кузьминки" дрались двести человек — киргизов, таджиков, туркменов, узбеков. Причина — межнациональный конфликт. Полиция задержала сто три нарушителя. 14 июля массовая драка между мигрантами произошла в Одинцово. В ней взаимодействовали 10 мигрантов.

Ранее МВД предлагало ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов.

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Сотни мигрантов устроили в Москве массовую драку [Видео]
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Александр Артамонов
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