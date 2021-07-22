В Липецке пьяная женщина врезалась в машину с ребёнком

В Липецке столкнулись две иномарки. Одна из них на высокой скорости протаранила другую. В результате ДТП сильно пострадал восьмилетний ребёнок. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Местные СМИ утверждают, что больше всего свидетелей аварии удивило последующее поведение пьяной женщины, которую сняли на видео. Она вышла из разбитого автомобиля и начала танцевать возле лежащих пострадавших. Водительница пела и говорила, что за рулём ее не было, пока сотрудники скорой помощи забирали остальных участников происшествия.

По данным пресс-службы, предварительная причина аварии — выезд на встречную полосу. Прокуратура Липецкой области устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее Валерия Башкирова сбила трёх детей в возрасте девяти месяцев, трёх и пяти лет. Двое скончались. Девушка признала вину и раскаялась. Родственники готовы выплатить компенсацию. Изначально Валерию Башкирову отправили под домашний арест, но затем прокуратура ужесточила обвинения и установила содержание под стражей.

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