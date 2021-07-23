"Заслон-2021": в Акушино прошли совместные учения Росгвардии и спецназа

В ходе масштабный учений "Заслон-2021" в подмосковном Акушино прошли тренировки военнослужащих Центрального округа Росгвардии совместно с отрядами Специального назначения.

Тактику служебно-боевых действий в городских условиях отрабатывали сразу три крупных подразделения войск:

сорфинская бригада оперативного назначения,

спецназ "Пересвет",

Московская дивизия по охране порядка.

В пресс-службе Росгвардии сообщили также о проведении учебных стрельб из минометов и тренировках уничтожению участников незаконных вооруженных формирований.

В "Заслоне-2021" участвовали в том числе кинологи, которые определяли местонахождения радиационной, химической и биологической угрозы.

Все отработанные маневры проводились с целью улучшения слаженности и взаимодействия различных подразделений для одновременного выполнения поставленных задач.

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