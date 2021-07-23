В ходе масштабный учений "Заслон-2021" в подмосковном Акушино прошли тренировки военнослужащих Центрального округа Росгвардии совместно с отрядами Специального назначения.
Тактику служебно-боевых действий в городских условиях отрабатывали сразу три крупных подразделения войск:
В пресс-службе Росгвардии сообщили также о проведении учебных стрельб из минометов и тренировках уничтожению участников незаконных вооруженных формирований.
В "Заслоне-2021" участвовали в том числе кинологи, которые определяли местонахождения радиационной, химической и биологической угрозы.
Все отработанные маневры проводились с целью улучшения слаженности и взаимодействия различных подразделений для одновременного выполнения поставленных задач.
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