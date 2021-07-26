Маккензи: США будут бомбить талибов, поддерживая правительство Афганитана

Глава Центрального командования США пообещал, что, несмотря на вывод войск, американские военные продолжат поддерживать афганское правительство авиаударами по наступающим боевикам талибана*, "по крайней мере в ближайшие недели".

"Талибы пытаются создать ощущение неизбежности своей кампании. Они ошибаются”, — заявил генерал Кеннет Маккензи журналистам в Кабуле в воскресенье.

Напомним, что с тех пор как в мае США начали вывод войск из Афганистана, наступление талибов усилилось, и теперь боевики утверждают, что получили контроль над более чем 80% территории страны.

"Соединенные Штаты усилили авиаудары в поддержку афганских сил в течение последних нескольких дней, и мы готовы продолжать этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если Талибы продолжат свои атаки”, — сказал генерал Маккензи.

Однако, из его слов неясно, продолжатся ли воздушные налеты после того, как американские войска покинут регион, хотя и было заявлено, что Афганистан столкнется с "суровым испытанием” в ближайшие недели.

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