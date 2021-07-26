Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО

Член президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что российские комплексы РЭБ действительно могут подавлять сигналы спутников НАТО. Вместе с тем, информация, которую ранее распространил портал avia.pro не соответствует действительности.

Портал сообщил о том, что комплексы РЭБ подавили сигнал спутника НАТО "Sentinel-1" в Ростовской области. Якобы это было необходимо, чтобы скрыть манёвры российской армии.

В НАТО зафиксировали сбои в работе разведывательного спутника 22 июля. Иностранные источники говорят, что для подавления сигнала могли быть использованы комплексы "Триада".

По словам Сивкова, в НАТО не может быть доказательств работы российских РЭБ — выяснить, был ли сбой внешним влиянием или собственной ошибкой, всегда сложно. Кроме того, у России нет необходимости блокировать такой спутник.

"США привычно обвиняют Россию в собственных ошибках. У нас нет необходимости подавлять эти спутники", — приводит Общественная Служба Новостей слова Сивкова.

Эксперт объяснил, что "Sentinel-1" используются для разведки земной поверхности, движения материков или крупных судов в море. Такие аппараты не подходят для наблюдения над воинскими частями, танками или прочими малыми объектами.

Сивков заявил, что этот спутник российские военные никогда не подавляли.

"Даже когда шел конфликт на востоке Украины, когда США и Киев обвиняли нас в якобы поставках в Донбасс российского оружия, мы и в ту пору спутник не давили. И сегодняшний обвинения — это фикция", — заявил Сивков.

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